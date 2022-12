a cura di Noipernapolipress

A tu per tu con Carlo Ferrini, talento canoro, selezionato per partecipare alla prossima edizione del contest Casa Sanremo live Box con il suo nuovo brano: L'alba vista dal mio cuscino

https://youtu.be/CW_RDyFxUlk



Perché hai iniziato a suonare ed a scrivere canzoni?

Grazie a mio padre e alla sua passione per la musica . Lui mi ha trasmesso questa passione.

Ho iniziato a scrivere le canzoni a 15 anni, con le prime storie d amore e le prime delusioni.

Per molti anni era un piacevole modo per raccontare i miei sentimenti, ma non solo. More canzoni raccontano anche storie di amici o altre persone che magari frequentavo.



Quali sono stati i tre momenti più importanti della tua vita per diventare quello che sei oggi?

Se parliamo sempre della musica,Diciamo che non ci sono stati tre momenti, ma sicuramente uno .

Si infatti per circa 15 anni avevo riposto nel cassetto dei sogni e delle passioni, la musica è il piacere di cantare e suonare .

Una persona mi ha fatto riflettere e capite che era ora di riaprire quel cassetto, è l' ho fatto !



Dove affondano le tue radici e dove puntano le tue ali?

Le mie radici musicali sicuramente sono nella musica leggera italiana ma molto nella musica napoletana classica, che adoro .

Le mie ali puntano principalmente a divertirmi e vivere questo momento molto piacevole . È chiaro che proverò ad arrivare a far conoscere le mie canzoni al vasto pubblico .



Dicci le cose che ti piacciono e dieci che contribuiresti a cambiare.

Sicuramente mi piace la possibilità di tutti i ragazzi di poter provare a realizzare un sogno importante come quello di sfondare nell ambito musicale.

E tutto questo grazie ai vari talent come X Factor, Amici, etc. etc.

Opportunità che ai miei tempi non esistevano purtroppo.

La cosa che non mi piace è il decadimento molte volte dei testi proposti, a volte volgari e pericolosi.



Parlaci del tuo ultimo lavoro

“L 'alba vista dal mio cuscino “ è una canzone scritta musica e testi da me. Nel lontano 1990.

Ovviamente rivisitata e rimodellata ai tempi di oggi, grazie alla parte rap, scritta poche settimane fa.

La canzone racconta un amore finito dopo molti anni .il protagonista canta di un nuovo amore che mai si sarebbe aspettato dopo la fine del precedente . E mai, come dice la canzone, di amare di nuovo una donna così come aveva amato la precedente . Nonostante ancora il pensiero vada al suo amore di sempre.



Invitaci ai tuoi prossimi appuntamenti

Il mio prossimo ed importante appuntamento è l'8 febbraio prossimo, con la partecipazione al contest Casa Sanremo live box . Dedicato ai nuovi emergenti nel cuore pulsante della musica italiana e durante il festival di Sanremo.