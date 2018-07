La rinascita di Bitcoin... proprio quando lo davano per spacciato

Dopo essere precipitato da quota 20mila fino a 6mila dollari, molti avevano già dato per spacciato il Bitcoin.

Invece, la più nota delle valute virtuali è tornata in auge dopo un periodo complicato, riprendendosi di prepotenza lo scettro di regina delle criptovalute.

Va detto che Bitcoin è ancora ben lontana dalla quotazione stratosferica di qualche tempo fa, però la crescita costante dopo il picco in negativo di fine giugno sta riportando in auge quella che ormai è la criptovaluta per eccellenza, tanto che da sola rappresenta quasi il 50% di questo mercato.