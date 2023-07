Anche a Silverstone, dove domenica si correrà il GP di Gran Bretagna, Max Verstappen ha dominato le prove del venerdì stabilendo il miglior tempo della seconda sessione 1:28.078, di soli 22 millesimi davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e veloce di poco più di due decimi rispetto alla Williams di Alex Albon.

Impossibile sapere che cosa avrebbe potuto fare Leclerc, perché il monegasco non è potuto scendere in pista a causa di un problema elettrico alla sua vettura. Il guaio è che domani, nella terza sessione di libere, è prevista pioggia e pertanto il n. 16 della Ferrari non potrà m,ketetre a punto la macchina al meglio per le qualifiche del primo pomeriggio, dove non dovrebbe piovere.

Visti i tempi di oggi di Sainz, la Ferrari sembra essere competitiva sul giro secco, mentre sul passo gara non è ancora al livello delle Red Bull, soprattutto quella di Perez.

Si può dire che con le ultime modifiche le rosse siano adesso da considerare le seconde vetture più forti in pista? Può darsi. Una indicazione in tal senso ce la darà sicuramente il risultato di questa gara.

Sul long run, ad esempio, la Mercedes di Hamilton (con la casa anglo-tedesca piuttosto indietro sulla simulazione da qualifica) ha dato buoni riscontri, anche se è rimasta dietro a Sainz, mentre deludente è stata la prova delle Aston Martin.

Questa la classifica dei tempi nella sessione pomeridiana:

Sabato, la terza sessione di libere si terrà a partire dalle 11:30, mentre le qualifiche si disputeranno alle ore 16:00.