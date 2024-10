IN CODA ALL’ARTICOLO TUTTE LE CANTINE PRSENTI E TUTTE LE DEGUSTAZIONI

Domenica 6 ottobre 2024, Canicattì si prepara ad accogliere la seconda edizione di Terre d'Uva, la grande festa dedicata all'Uva da Tavola IGP, organizzata da Pietro La Torre. Dopo il successo dello scorso anno, l'evento cresce ancora, promettendo di diventare una vetrina di livello nazionale, capace di mettere in luce le eccellenze locali e di attrarre appassionati e professionisti del settore agroalimentare.

L’organizzazione presenta numeri impressionanti: oltre 22 cantine presenti con i loro migliori vini e più di 60 degustazioni, tutte firmate da rinomati chef. L’evento sarà arricchito da cooking show, iniziative culturali e concorsi che celebrano i sapori del territorio. Terre d'Uva non sarà solo una manifestazione popolare, ma un'importante opportunità di crescita economica per Canicattì, grazie all’abilità di La Torre di connettere le realtà produttive del territorio con una Sicilia ricca di colori e sapori.

Pietro La Torre è riuscito a riunire il Consorzio dell’Uva Italia di Canicattì, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Corbo, e importanti realtà gastronomiche che operano e investono nel territorio. Il merito di La Torre va riconosciuto nella capacità di creare un evento che non solo celebra l’eccellenza dell’Uva da Tavola, ma che diventa un vero e proprio volano per lo sviluppo economico e culturale della città.

Tra i momenti più attesi della giornata ci saranno il concorso Pizz'UVA, dove l'Uva da Tavola incontrerà il mondo della pizza e dell'arte bianca, con una giuria d'eccezione composta da chef di alto livello come Alfio Visalli, il giornalista Piero Rotolo, e maestri pizzaioli come Daniele Cacciuolo e Francesco Arena. A rendere ancora più interessante l’evento, ci sarà la Bar Competition Terre D’Uva, co-organizzata con Giuseppe di Martino di Mixology’s Living Room, che vedrà la partecipazione di esperti del settore come lo chef stellato Accursio Craparo, Mattia Cilia e Luca Cinalli.

A rendere speciale la serata sarà la presenza di Federico Quaranta, conduttore televisivo e radiofonico, esperto di enogastronomia e agricoltura, che dialogherà sul palco con gli chef e i giornalisti presenti, animando gli attesi cooking show.

Terre d'Uva si conferma come un evento imperdibile, capace di valorizzare l'Uva da Tavola IGP di Canicattì e di coinvolgere l'intera comunità in una giornata all'insegna della tradizione, dell'innovazione e della convivialità.

CANTINE PRESENTI:

1. Baglio del Cristo di Campobello.

2. Lo Brutto.

3. Campisidrasi.

4. Vini Vaccaro.

5. Tenute Nicosia.

6. Le Case Matte.

7. Planeta Winery.

8. Rapitalà.

9. Principi di Butera.

10. Cantine Fina

11. Bagliesi Vini.

12. Azienda Agricola Vella.

13. Baglio Bonsignore.

14. Cummo Vini.

15. Tasca d'Almerita.

16. Grottarossa Vini.

17. Donnafugata.

18. CVA Canicattì.

19. Azienda Agricola G. Milazzo.

20. Cantina Firriato.

21. Nino Negri.

DEGUSTAZIONI:

1. Vincenzo Ridolfo del ristorante Camparia di Marzamemi con uva in abbinamento con le alici di Adelfio Conserve Marzamemi con bergamotto e spuma di caciocavallo.

2. Adelfio Conserve di Marzamemi con i prodotti di tonnara lavorati secondo tradizioni secolari.

3. Luciano Marrone pasticceria Marrone con il cubotto di frangipane con crema leggera alla vaniglia e riduzione di uva.

4. Lick Ionescu di La Torre Catering d'Autore con il cappone con riduzione di mosto d'uva, crema di cipolla di Castrofilippo e caciocavallo.

5. L’Ist. Alberghiero di Caltanissetta con la mafaldina con panelle e polvere di foglie di vite, maionese leggera con Uva Italia, accompagnata con succo d'uva estratto a freddo. Inoltre, porteranno un sorbetto all'Uva.

6. La Scuola Alberghiera di Agrigento con i prof Antonello Iacono Manno, Leonardo Mangione e Vincenzo Calafatello con il lievitato croccante di grani antichi all'Uva e ricotta di Cammarata.

7. Lillo Defraia sarà il capitano della squadra che realizzerà la torta a forma di Italia, di circa 200 kg, con crema chantilly e copertura di Uva Italia di Canicattì IGP.

8. Francesco Arena del Panificio Francesco Arena – Messina con la sua focaccia messinese.

9. Leonardo Massaro Chef e Pasticceria Vinci con un concassè di pandolce nappato al burro agrumato, gelo di uve Nero d’Avola e mousse di Uva Italia Canicattì IGP.

10. Demetrio Puma, di La Torre Catering d'Autore con dei bocconcini di pesce spada con primo sale e pistacchio, confettura di Uva Italia, mele e peperoncino.

11. Antonio La Marca, di Lu Mangia Mangia con la sfince ripiena di ricotta, acciughina di Aspra, uvetta e cannella.

12. Giuseppe Lombardo, di La Torre Catering d'Autore con il panino con polpetta di cavallo, Uva Italia appassita e caciocavallo ragusano.

13. Rita Castiglione, chef di La Torre Catering d'Autore, con l'insalata di polpo con Uva Italia e arance.

14. Virginia Palumbo, chef di La Torre Catering d'Autore, con l'hamburger vegetariano con maionese di Uva Italia.

15. Evelyn e Marta della Pasticceria Parnaso con “La Tarte d’Uva”, realizzata con una frolla al burro, purea d'uva e una deliziosa crema chantilly.

16. Davide Gatto di La Torre Catering d'Autore con il gambero steccato al panko con ristretto di Uva Italia, peperone e peperoncino.

17. Giulio Bonfissuto ci farà con il panettone artigianale al gelato d’Uva.

18. Giovanni, Teresa e Vania Morello dell' Oasi Beach - Osteria del Mare con il pesce spada del contadino.

19. Rosario Di Lucia e Maria Ferrante del ristorante “Gola”, porteranno l’uovo poche con salsa di Uva Italia e polvere di semi di Uva IGP.

20. Maria Diana e Antonio Termini, della Termini srl, con l’arancino al finocchietto selvatico, uva passa e sarde.

21. Gesualdo Faulisi e Salvo Mangiapane dell’ass. Ambasciatori Doc Italy, con il rustico con lonzino di maiale, sinacciolo all’aglio di Nubia, caciocavallo modicano, confettura d’Uva e mosto cotto.

22. Seby Sorbello del Cooking Out con il goulash di maialino nero dei Nebrodi con riso al salto e mosto cotto d’Uva.

23. Francesco Patti e Domenico Colonnetta del Ristorante Coria (1 stella Michelin), con il raviolo di piscistoccu con pere coscia, uva confit, salsa di cavolfiore “affucatu” e noci dell’Etna.

24. Alessandro Papa, del ristorante Il Salotto di Alessandro Papa, con i bigoli all’Uva Italia con bottarga di tonno e lime.

25. Giuseppe Patti, di Lievito Mare Pizzificio con “Abbraccio d’autunno”, un trancio all’Uva Italia con ricotta dolce, scaglie di mandorle, cioccolato fondente e rum.

26. Calogero La Mattina del Bar La Mattina con la raviola alla ricotta d'altura dei pascoli sicani con inserti di acini di Uva Italia di Canicattì.

27. Marco Alioto di La Torre Catering d'Autore con la pinsa con mortadella e chutney di Uva Italia.

28. Giuseppe Crisci di Crisci food con la sua pizza in pala con Uva Italia.

29. Vincenzo Lepre del Caseificio Fratelli Lepre con lo yogurt con Uva Italia e mozzarelle.

30. Luigi Guadagnino di La Torre Catering d'Autore con il bao con pancia di suino cotta a bassa temperatura e affumicata, senape miele, salsa barbecue, maionese di vinacciolo e senape.

31. Giampiero Carusotto di Spiga D’Oro con “Uvalina”, composizione con mousse alla vaniglia, gianduia, fragolina e uva.

32. Accursio Craparo, di Accursio Ristorante di Modica con la salsiccia con foglia di vite e spezzatino di Uva di Canicattì.

33. Marco Fusco ed Emanuele Bologna del ristorante Zamù, con il pane e lievito madre, uvetta al Marsala, cioccolato fondente, burro salato, alici del Cantabrico e Uva Italia di Canicattì marinata al ponzu.

34. Davide Iacolino di Aquanova Hosteria con il calamaro cazziato ripieno di tartara di melanzane e Uva Italia.

35. Accursio Craparo di Accursio Ristorante (1 stella Michelin), con la salsiccia in foglia di vite e spezzatino di Uva da Tavola di Canicattì IGP.

36. Giuseppe Canicattì con la degustazione dei suoi prodotti caseari.

37. Pietro Elia di La Torre Catering d'Autore con il "Pan tostato" con tonno rosso flambè, peperoni grigliati e teriyaki con zucchero d'Uva.

38. Giuseppe Lo Brutto con un piatto che celebra due eccellenze: l’Uva Italia e la Cipolla Paglina.

39. Salvatore Ciccolella di La Torre Catering d'Autore con la tartara di tonno pinne gialle con cipolla paglierina di Castrofilippo e Uva Italia fermentata.

40. Domenico Zarbo e Giuseppe Catania della Pasticceria Catania con Salina, il Principe del Gattopardo, in onore di Terre d’Uva.

41. Massimiliano Romano di Sicilia Nostra Ristorante con "La quiete dopo la tempesta", un raviolo intrecciato con branzino e lime, Uva bianca di Canicattì, acqua di cozze, gorgonzola e tuille all'aglio nero.

42. La Scuola Alberghiera Favara con il cous cous con mandorle e pesce affumicato, Uva Italia e pomodorino aromatizzato all'acciuga.

43. Elena Caldare, chef di La Torre Catering d'Autore con il sashimi di salmone con focaccia, mozzarella e vinaigrette di Uva Italia.

44. La Scuola Alberghiera di Riesi preparerà il "cristallo d'Uva".

45. Lillo Migliore di La Torre Catering d'Autore con il cannolo di tonno con riduzione di vino.

46. Corrado Di Pietro, del ristorante I PUPI Bistro', con l'arancino gourmet con pomodoro, pulled pork e fonduta di Ragusano DOP.

47. Vincenzo Costanzo del Caseificio Costanzo con una golosa degustazione di formaggi misti.

48. La Federazione italiana cuochi Agrigento con il raviolo con gambero rosa di Sciacca, Uva Italia disidratata e croccante di vegetale su vellutata di datterino giallo, clorofilla di foglia di vite e la sua bisque.

49. Monica Zucchetto della Monica Pizzeria & Ristorante Canicattì con una pizza dedicata a Terre d’Uva.

50. Luigi Calà, della Pasticceria Calà, con le sfingi con crema d’Uva (Zibibbo).

51. Salvatore Agnello dell’Euroform, con la focaccia dolce/salata e confetture all’Uva Italia e delizia di ricotta e pere.

52. Carmelo e Giuseppe Restivo, del Panificio Restivo - Artigiani dei sapori, con una focaccia dolce base uva e muffin e cupcake bassi.

53. Mario Peqini di Aquanova Hosteria, preparerà live i bottoni di pasta fresca con cicoria amara, cime di rapa, uva passa e jus di marzo al Syrah.

54. Gioacchino Canicattì, della Macelleria Crudo e Cotto - Canicattì, con “panuzzu cunzatu” con maialino locale e maionese di olio di vinacciolo, succo di Uva Italia e senape.

55. Rosario Caico, di La Torre Catering d'Autore, con il babà al maraschino con confettura di Uva Italia, crema leggera alla vaniglia e Uva Italia sciroppata.

56. Pietro Carlino, della Macelleria Carlino con il carpaccio con rucola, scaglie di Grana e glassa all’Uva.

57. Samuele Palumbo, referente COMPAIT Caltanissetta, con “Dolce sinfonia settembrina”.

58. Andrea Amico, della Pasticceria Gelateria Amico Alessandro con “Dolce grappolo”, un panettone artigianale con confettura di Uva Italia.

59. Gianni Giardina, della Macelleria Giardina, e componente della nazionale italiana Macellai, con il paninetto con pastrami al succo di Uva.

60. Valerio Milazzo di Milbrut - Dolce Passione di Famiglia con le ravioline di ricotta guarnite con salsa all’uva e il panettone salato con pecorino siciliano semi stagionato e salsa all’Uva Italia.

(Calogero La Vecchia)