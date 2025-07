Pietro Labriola è stato eletto come Presidente di ASSTEL - Assotelecomunicazioni per il biennio 2025-2027, con lo scopo di contribuire alla trasformazione digitale del Paese attraverso investimenti e un quadro normativo stabile.

Pietro Labriola assume la carica di Presidente di ASSTEL



Pietro Labriola, AD e DG di TIM, è stato eletto come nuovo Presidente di ASSTEL - Assotelecomunicazioni per il biennio 2025-2027. “ASSTEL ha oggi l’opportunità e la responsabilità di rafforzare il ruolo del settore delle Telecomunicazioni come motore della trasformazione digitale del Paese”, ha sottolineato il manager. Gli obiettivi per il nuovo mandato consistono nel creare una proposta unitaria per differenziare le regole economiche, fiscali e di politica industriale. Un chiaro intento comune da parte di tutte le imprese associate che, in un momento delicato per la competitività del Paese, agiscono con responsabilità. Nel Manifesto per la Crescita Digitale dell’Italia è illustrata la visione per realizzare un piano d’azione per rendere il Paese più competitivo, moderno e connesso. “Dobbiamo costruire insieme un sistema industriale coeso e attrattivo — ha aggiunto Pietro Labriola — promuovendo un quadro normativo stabile, superando asimmetrie competitive, rinnovando le politiche del lavoro e sostenendo gli investimenti”.

Pietro Labriola: il percorso professionale alla guida di TIM



Dopo essersi laureato in Economia e Commercio all’Università di Bari e aver conseguito un Master in Gestione dell’Innovazione e delle Tecnologie presso Tecnopolis, il Parco Scientifico Tecnologico di Bari, Pietro Labriola ha avviato la sua carriera in ambito telco in France Telecom a Milano. In seguito, ha collaborato con Cable & Wireless, Infostrada e Boston Consulting Group. Il 2001 ha segnato l’inizio della sua avventura in Telecom Italia, presso cui ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità come Responsabile Marketing per i servizi fisso e mobile, CEO di Matrix e Responsabile della funzione Business Transformation & Quality. Nel 2015, è stato eletto CEO di TIM Brasile. Nel 2021, al suo rientro in Italia, Pietro Labriola è stato nominato DG del Gruppo TIM e AD nell’anno successivo.