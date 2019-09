Colonie di O'Neill, ecco come Jeff Bezos intende colonizzare lo spazio tra la Terra e la Luna

Jeff Bezos, fondatore di Amazon e della compagnia spaziale Blue Origin, tmpo fa, ha parlato della necessità per l'uomo di lasciare la Terra, per salvarla e salvarsi, iniziando a colonizzare lo spazio.

Per fare ciò, ha dichiarato Bezos, sarà necessario realizzare qualcosa di grandioso... come le colonie di O'Neill, enormi strutture ad anello che potranno ospitare migliaia di persone che avranno a disposizione tutto ciò di cui necessitano per vivere nel migliore dei modi.

Gerard K. O'Neill era un docente di fisica alla Princeton University che nel 1969 decise di far progettare ai suoi studenti delle grosse strutture abitabili spaziali. Con sorpresa di tutti, diversi progetti utilizzavano materiali ordinari (acciaio e vetro) e potevano fornire grandi aree abitabili. Il risultato di questo sforzo cooperativo venne pubblicato per la prima volta da O'Neill nel 1974 su Physics Today.

Il progetto di riferimento di O'Neill, prevedeva due cilindri in controrotazione, lunghi 30 km e con un raggio di 3 km, in grado di fornire una forza di gravità simulata per consentire alle persone all'interno di muoversi e vivere normalmente, come sulla Terra. Il progetto di O'Neill è stato utilizzato come spunto in molti romanzi di fantascienza e in molti film, ultimo dei quali Interstellar.