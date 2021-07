La chiacchiera è fondamentale per i politici in ogni parte del mondo, per quanto riguarda l'Italia, invece, sembra essere l'attività esclusiva cui riescono a dedicarsi, oltre alle altre a suporto in grado di aumentare le loro entrate.

Quindi, il politico di successo, in Italia, lo trovi ogni ora sui social a rilasciare dichiarazioni su qualunque argomento, purché sia stato classificato come "trend". Se non è sui social allora è su qualche canale tv a fare il proprio comizio con il supporto del presentatore di turno (che si definisce giornalista) intento a porgere le domande per meglio .allestire la marchetta programmata. Non è in tv? Allora è su qualche radio. Se non si trova neppure lì, vuol dire che è in giro per autopromuoversi, inveendo o ironizzando contro i propri avversari.

Raramente, il politico italiano di successo si può trovare in un aula parlamentare o in una commissione. Mai, invece, lo puoi trovare nel collegio dove è stato eletto a parlare dei problemi di chi gli ha dato il proprio consenso.

Alcuni di questi politici, inoltre, hanno anche delle attività personali che con la politica non hanno nulla a che fare, ma che svolgono con successo proprio grazie alla politica. Può sembrare un paradosso, ma è così.

La cosa ancor più incredibile è che queste persone che, giornalmente, in maniera ossessiva ripetono costantemente gli stessi concetti, gli stessi slogan, le stesse teorie distribuendole via internet, via etere o via satellite (in tutte le salse), devono poi sentirsi anche in dovere di riassumerle in un libro che la gente pensa pure di dover acquistare, come se vi fosse scritto chissà che!

E pare che ci siano pure degli italiani, che notoriamente non leggono un tubo, disposti a comprare il libro del politico di successo per leggere ciò che ha letto o ascoltato fino a 24 ore prima... le stesse identiche cose!

L'ultimo di questa folta schiera di politici che ha prodotto l'ennesima opera letteraria è Matteo Renzi da Rignano il cui attuale parto letterario si intitola ControCorrente (è scritto così) e che sarà disponibile, pronto per chi in spiaggia dovesse ripararsi dal sole o nascondervi la faccia mentre sta dormendo, tra una decina di giorni, ma comunque già prenotabile online!

Di cosa parla? Della "vera" storia della caduta di Conte, dell'arrivo di Draghi e della ripartenza del Paese... con tante idee per il futuro, secondo il riassunto che ne fa chi lo ha scritto.

In pratica, uno dovrebbe spendere 10 o 18 euro per leggere ciò che ormai dovrebbe aver imparato a memoria!

Oltretutto, come dimostra l'indice da lui pubblicato, non libro non è compresa neppure l'attività principe che svolge, cioè quella di lobbista, sfruttando quella politica nella quale ricopre l'incarico di senatore.

Ma forse, anche per un erista del calibro del senatore Renzi giustificare tale attività deve esser sembrata opera titanica, addirittura impossibile! Noto tessitore di trame e di complotti, sarebbe stato interessante, invece, che Renzi avesse fatto luce dei suoi attuali rapporti con Verdini e dei possibili punti di contatto con il quasi genero Salvini. Oppure che avesse parlato dei suoi enormi insuccessi politici o avesse chiesto scusa per le sue reiterate menzogne... almeno non sarebbero 18 euro gettati via. Ma così...