10 marzo, Luca Agnelli & Sasha Carassi al Bolgia di Bergamo

Sabato 10 marzo 2018 Bolgia, top club di Bergamo ormai stabilmente nella geografia delle realtà che contano in Europa nell'ambito musica elettronica, dà spazio a Luca Agnelli e Sasha Carassi, ovvero due dei talenti più stimati della scena techno italiana. Luca Agnelli, toscano, è in continua evoluzione musicale. Il suo è un sound techno, ma in in esso si percepiscono le sue radici house. Fondatore di Etruria beat records, label internazionale che ha prodotto artisti del calibro di Andre Kronert, TWR72, Electric Rescue, Oliver Deutchmann e molti altri, Luca Agnelli ha prodotto musica per diverse rispettate etichette discografiche come Drumcode, Soma e Planet Rhythm. Grande comunicatore, ogni lunedì è in diretta dal suo studio, ha appena fatto ballare il Fabrik di Madrid. Anche Sasha Carassi, classe '77, ha radici house ma nel 2010, un anno dopo aver fondato la sua Phobiq Recordings, si è fatto notare con diverse produzioni uscite su Drumcode, la label di Adam Beyer.

Prevendite Online

Bolgia.it/r100318/

Evento Facebook (orari, prezzi, dettagli)

https://www.facebook.com/events/152908098705683/

Bolgia

Via Vaccarezza 8 Osio Sopra (Bergamo)

Infoline: 338.3624803

www.bolgia.it info@bolgia.it

www.facebook.com/bolgiaofficial

A4 Milano Venezia uscita Dalmine (venti minuti circa da Milano)

In treno: Stazione Verdello - Dalmine (disponibile navetta per il Bolgia al costo di 2€ a/r per persona)