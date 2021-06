Il Consiglio comunale ha approvato col voto unanime dei consiglieri di maggioranza presenti il Piano economico-finanziario dei costi gestione rifiuti e delle tariffe per l’applicazione della Ta.Ri. per l’anno 2021.

Voto contrario della minoranza. Ad illustrate la proposta di delibera, contenente un emendamento del Sindaco, è stato lo stesso Midili, il quale ha spiegato che il costo della gestione del servizio ammonta a € 7.625.879,48, ribadendo la necessità di selezionare i rifiuti prima del conferimento in discarica, ad evitare problemi di aumento dei costi di gestione del servizio; quindi, illustrata la differenza tra costo fisso e costo variabile, la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, il riequilibrio nelle utenze commerciali, interventi e abbattimenti per le attività commerciali nel periodo del Covid, la rateizzazione in 5 scadenze per favorire i pagamenti con rate più contenute.

Ad avviso di Antonio Foti sarebbe stato utile un approfondimento sulle diverse problematiche che investono la gestione del servizio appaltato per 7 anni, così come ha ravvisato la necessità di rivedere, aggiornare, modificare il regolamento con particolare riferimento all’art. 10 –comma 5 – inserendo anche gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, che svolgono attività di studio, o di lavoro, in altre Regioni italiane.

In apertura di seduta il consigliere Lorenzo Italiano, ricollegandosi ad una mozione consiliare approvata nel 2007 e presentata dall’allora presidente del Consiglio comunale Maurizio Capone, sulla quale il TAR di Catania ha riconosciuto le ragioni del Comune respingendo il ricorso della stessa Ra.M., ha chiesto se ci fossero stati atti successivi, in merito pure a osservazioni e prescrizioni inseriti in sentenza con provvedimenti ed interventi a carico dell’azienda.

Il Sindaco ha risposto facendo presente che si tratta di una vicenda datata, ha fatto riferimento al recente protocollo d’intesa approvato dall’Aula, che nei prossimi mesi potrà trovare completa definizione prevista intesa con la stessa azienda.