Oltre all'attacco missilistico su Odessa, i russi hanno colpito a Kharkiv un edificio residenziale e l'università, hanno lanciato sei missili su Mykolaiv, hanno colpito l'oblast di Zaporizhzhia e, soprattutto, hanno lanciato 13 missili sull'oblast di Kirovohrad, otto missili da crociera Kalibr e cinque missili anti-nave Kh-22. L'attacco ha colpito l'aeroporto militare di Kanarove e una delle strutture locali di Ukrzaliznytsia, l'operatore delle ferrovie statali ucraine, uccidendo 3 persone e ferendone 19.

Gli attacchi missilistici russi sembrano controbilanciare le difficoltà dell'esercito di Mosca nel mantenere a sud il territorio conquistato e nell'avanzare nell'oblast di Donetsk, per conquistare il resto del Donbass.

A Kherson gli attacchi ucraini cercano di rendere intransitabili le due arterie che uniscono le due sponde della città attraversata dal Dnipro, per chiudere la via di fuga ai militari russi che difendono la città e il nord dell'oblast e impedir loro di ricevere nuovi rifornimenti. Quello che si sta registrando in quell'area è il tentativo di Kiev di riprendere il controllo del sud e di respingere i russi verso la Crimea.

A Kramatorsk, nell'oblast di Donetsk, le forze armate ucraine hanno respinto il tentativo dei russi di prendere il controllo della centrale termica di Vuhlehirska. Le armi a medio raggio iniziano a fare la differenza nella guerra in corso, anche se il premier ungherese Orban non lo ha ancora capito.

Oggi, in un discorso in Romania, Orban ha dichiarato che l'attuale strategia occidentale in risposta all'invasione della Russia, basata sull'idea che l'Ucraina possa vincere la guerra con le armi della NATO e che le sanzioni possano indebolire Mosca, ha fallito. Orban ha affermato che non ci sono possibilità di futuri colloqui di pace tra Ucraina e Russia e che questa guerra potrà essere risolta solo con colloqui di pace tra Russia e America. Orban, in precedenza, ha indicato il presidente Zelensky tra i suoi avversari.

Anche la Germania, a suo modo, non favorirebbe Kiev, nei fatti. Secondo la Welt, che cita fonti ucraine, il ministero dell'Economia tedesco ha approvato la richiesta del governo ucraino di acquistare 11 sistemi di difesa aerea IRIS-T, ma l'invio è bloccato dal Consiglio di sicurezza federale, che è controllato dal cancelliere Olaf Scholz.

Questo il bollettino aggiornato con le perdite subite dai russi in Ucraina a partire dal 24 febbraio: 39.240 soldati, 1.708 carri armati, 3.929 veicoli corazzati da combattimento, 2.820 veicoli e serbatoi di carburante, 864 sistemi di artiglieria, 253 sistemi di lancio multiplo di razzi, 113 sistemi di difesa aerea, 188 elicotteri, 221 aeroplani , 714 droni e 15 imbarcazioni.