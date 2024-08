Reclutamenti: Banca Generali, guidata da Gian Maria Mossa, si distingue per impegno nell’eccellenza del servizio, presenza sul territorio e crescita sostenibile.

Gian Maria Mossa: reclutamenti, Banca Generali conferma la leadership annuale

Nelle scorse settimane anche l’AD Gian Maria Mossa, parlando della raccolta di luglio, aveva rimarcato il valore dei professionisti di Banca Generali: “Un altro mese solido nella consistenza dei flussi e con crescente qualità nel mix, a conferma dell’esaustività della gamma di soluzioni di investimento e attenzione dei nostri banker ad un’accurata diversificazione”. Parole che rilette oggi assumono ancora più valore alla luce dei numeri registrati sul fronte dei reclutamenti che attestano l’impegno di Banca Generali verso l’eccellenza del servizio, la presenza sul territorio e la crescita sostenibile. L’Istituto guidato da Gian Maria Mossa, come riporta Assoreti, ha avviato il secondo semestre con 2.315 consulenti finanziari, confermandosi leader annuale di reclutamenti con un aumento del +3,3%, nonché quarta rete italiana per forza commerciale.

Gian Maria Mossa: la forza dei consulenti di Banca Generali

Banca Generali rafforza in particolare la propria presenza in Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna e continua a crescere nelle regioni del Centro e Sud Italia e nelle isole maggiori. I numeri che ne attestano la leadership annuale di reclutamenti trovano conferma in quanto l’AD Gian Maria Mossa ha dichiarato in diverse occasioni sull’importanza e il rilievo strategico di queste queste figure nella crescita della Banca. “Possiamo contare su team di consulenti, che oggi gestiscono oltre 20 miliardi di masse, nei quali un senior affianca un profilo più giovane che può così crescere e imparare”, aveva ricordato anche lo scorso 29 luglio nell’intervista rilasciata ad “Affari e Finanza” di “Repubblica”. “La forza della domanda e l’attenzione che ci arriva da molti consulenti d’esperienza ci fanno guardare con fiducia ai prossimi mesi dove contiamo di raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati”, ha ribadito inoltre Gian Maria Mossa commentando i risultati della raccolta di luglio.