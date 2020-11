Parlami d’amore è la nuova rubrica di Guenda, un momento di benessere spirituale, piccole pillole per affrontare la vita.

Oggi conosciamo molto meglio delle nostre figlie il significato del termine "felicità": lavoriamo fuori casa, abbiamo un reddito proprio su cui contare, siamo state le prime a vivere l'emancipazione femminile e a conquistare un ruolo sociale attivo e riconosciuto, abbiamo una vita piena di interessi, con figli già grandi che sanno badare a sé stessi.

E, in più, godiamo di un ottimo rapporto con lo specchio, finalmente consapevoli che il fascino è qualcosa che non si compra né si plasma ma che, semplicemente, si possiede.

Ho deciso così di mettermi a vostra disposizione con una mia rubrica, “Parlami d’Amore”, live Facebook in onda tutte le domeniche alle ore 19 su Social Talk Web... è da lì che darò alcuni suggerimenti per come affrontare la settimana parlando di benessere e felicità.