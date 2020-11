Vista l'impossibilità di accendere le Luci d'Artista per rispettare i protocolli anti Covid, il noto speaker radiofonico Pippo Pelo, dalla sua pagina Facebook, ha lanciato l'idea originale, "IlluminiAMO Salerno".

"L'iniziativa - afferma Pippo Pelo - non ha nessun altro scopo se non quello di dare "LUCE" alla città che più di ogni altra è diventata popolare in Italia e nel mondo per essere, nel periodo natalizio, il luogo magico delle Luci D'artista".La stessa - continua - ha come sfondo lo scopo sociale di rappresentare un motivo di speranza e di fiducia con cui guardare al futuro di Salerno e del mondo intero in uno dei periodi più bui degli ultimi decenni in vista delle festività natalizie. Viene chiesto a tutti i cittadini di Salerno di addobbare, sia pure con il minimo sforzo i balconi delle proprie abitazioni con le classiche luminarie natalizie". "Lo scenario immaginato - termina - è che Salerno possa diventare dall'8 Dicembre 2020 la città più' illuminata del mondo. L'organizzazione invita tutti i cittadini all'accensione delle luci Martedì 8 Dicembre alle ore 19:00.Tutti INSIEME daremo una luce alla nostra speranza".