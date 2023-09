S.MARIA CAPUA VETERE (CE) – (Ernesto Genoni) - Il libro dell’avv. Crisileo, dopo Rai-1, approda a “Palazzo Madama” e verrà presentato in forma ufficiale al Senato della Repubblica, giovedì 19 Ottobre prossimo, con inizio alle ore 14.00. La pubblicazione, "Vittima Innocente. Un errore giudiziario. Il caso Alfonso Bolognesi", giunta alla sua ottava presentazione, avrà una cornice di ospiti d’eccezione. L’evento, con l’alto patrocinio del Palazzo Madama, sarà ospitato nella famosa sala “Caduti di Nassirya” dove interverranno, oltre all’autore e al protagonista del libro, relatori di spessore del mondo giuridico e istituzionale.

Del caso del maresciallo Bolognesi, della storia dettagliata del clamoroso errore giudiziario che lo ha coinvolto duramente, se ne è parlato appassionatamente in numerosi convegni regionali in Campania come anche su Rai-1 nel progmarra “Storie Italiane” di Eleonora Daniele.

Quella di “Palazzo Madama”, indubbiamente, darà tanta visibilità al libro dell’avv. Crisileo e Bolognesi: storia di un eclatante errore giudiziario. Per il caso Alfonso Bolognesi in verità tanti gli incontri e i convegni realizzati, tutti finalizzati alla divulgazione della vicenda del maresciallo dei Carabinieri, Bolognese, per far conoscere a tanti la triste storia, non trascurando di perseguire la giusta rivalutazione della figura del maresciallo: una persona perbene stimata anche professionalmente da tutti.

Anche questa volta il maresciallo Alfonso Bolognesi ripercorrerà la sua drammatica storia “kafkiana” cui seguirà l’intervento di Crisileo e dei pregevoli relatori che parteciperanno alla giornata romana. “Sono felicissimo - ha dichiarato il maresciallo Alfonso Bolognesi in una nota - che il nostro libro abbia raggiunto tanta popolarità da meritare una così prestigiosa presentazione, addirittura a “Palazzo Madama”. Ringrazio i signori Senatori che hanno reso possibile l’evento e l’assessore avv. Antonio Ventrone che ha sposato l’iniziativa”.

Il libro, che parla del calvario abbattutosi sulle spalle di Alfonso Bolognesi, conclusosi dopo ben 14 anni, riscuote elevata attenzione da parte del pubblico e dei lettori, per le tematiche umane che tratta. Il maresciallo dei Carabinieri, Bolognesi, fu condannato, dopo 5 gradi di giudizio, a 4 anni di carcere, interamente espiati in cella. Nel giudizio di revisione poi, fu assolto completamente dalla Corte di Appello di Roma. Il libro, può essere acquistato su diverse piattaforme on-line.