Clarissa Marchese ex tronista del programma Uomini e donne di Maria de Filippi, via Instagram, ha annunciato la propria gravidanza insieme al marito Federico Gregucci, commentandola con uan foto che non lascia spazio a dubbi.

Ovviamente la coppia si trova a Miami, dove ormai vive da circa un anno.

Infatti, dopo che si sono sposati e dopo avere fatto il loro viaggio di nozze, la coppia è tornata a vivere là, dove lui fa l'allenatore di calcio di, mentre lei fa la modella.