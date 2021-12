DAL 17 DICEMBRE SUL CANALE UFFICIALE YOUTUBE

Uscito 17 Dicembre in tutti i negozi, nei digital store (Spotify, Amazon Music, Itunes, Tidal e tutte le altre principali piattaforme di streaming) e soprattutto sul canale ufficiale YouTube "Il Mondo Viola" la canzone SI BALLA di Viola, giovanissima cantante prodotta dalla The Spaceman Music.

Il brano, scritto dalla stessa Viola insieme a Lorenzo Moriconi e Jlenia Cannizzaro, vanta la collaborazione negli arrangiamenti e al pianoforte del Maestro Fabrizio Mocata, pianista di fama internazionale.

Un inno alla gioia, alla liberazione, al saltare sui letti a fine giornata dopo un mucchio di compiti, dopo tanti impegni sportivi e attività pomeridiane. Una canzone che strizza l'occhio a tutti i bambini di oggi, super impegnati e carichi di lavoro che non aspettano altro che un momento tutto loro per dare sfogo alla carica di energia!

Il brano infatti passa in rassegna la frenesia di una tipica giornata di Viola (ma che può essere di chiunque altro alla sua età), dalla sveglia, alla colazione frettolosa, alla preparazione dello zaino, la scuola, le lezioni di danza....ma in realtà il momento che si aspetta di più è quello in cui poter alzare la musica e poter ballare, cantare e lasciarsi andare alla follia!!

E allora... SI BALLA!!!­

Viola Moriconi ha appena 7 anni ma sa già cosa vuole fare nella vita, almeno per ora. Appassionata di musica, canto e danza da sempre, passa la maggior parte del tempo a imitare le sue cantanti preferite davanti la televisione (Taylor Swift, Katy Perry e tante altre) cercando di migliorarsi per diventare sempre più brava. Talentuosa dalla nascita, studia danza da 3 anni, mentre il canto è una dote “naturale” che ha stupito non poco la sua famiglia che la vedono cantare i brani più complicati con una naturalezza incredibile.

Desiderosa di creare qualcosa di suo, è riuscita a convincere la sua famiglia canticchiando un ritornello proprio mentre saltava sul letto (come dice la canzone stessa nel testo). Da lì l'idea di provare a comporre e produrre un singolo targato Viola e “Il mondo Viola”, il suo canale YouTube dove da qualche mese pubblica dei video in cui racconta le sue giornate.

Per ora è carica di tanto entusiasmo e vorrebbe che la sua canzone venisse ascoltata (e ballata soprattutto) da tutti i suoi amici e da più persone possibile…

Ma sta già pensando al prossimo brano…chissà.



SI BALLA, Viola

Scritta da Viola, Lorenzo Moriconi e Jlenia Cannizzaro

Prodotta e arrangiata da Lorenzo Moriconi per The Spaceman Music

Arrangiamento addizionale e pianoforte: M° Fabrizio Mocata

Registrata presso lo Spaceman Studio di Cortona (AR)

Il suo canale YouTube Ufficiale è IL MONDO VIOLA

