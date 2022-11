La Ecclesia Protestante "Christadephians" di Forlì, si associa al deputato Riccardo Magi nell'esprimere il proprio disaccordo con il Governo Meloni in relazione al divieto di sbarco promulgato alla "Ocean Viking" e nei confronti del Decreto "Piantedosi-Salvini-Crosetto" illegale perché contrasta con la normativa nazionale”.

La legge italiana, ossia il Testo unico sull’immigrazione recita in maniera molto chiara: “Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture (…). Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico”.

Dunque parliamo di una condotta imposta dalla legge italiana, anche per le indagini relative a traffico di essere umani o reati connessi. Essa non può essere superata da un atto amministrativo.