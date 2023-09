Il Samum (ex MRK-17 ) è un hovercraft di classe Bora, che dalla Marina sovietica è poi passato alla Marina russa. A partire dal luglio 2002, il Samum opera nel Mar Nero come lanciamissili.

Secondo quanto riferito da una fonte dello SBU (servizio di intelligence ucraino) all'Ukrainska Pravda, il Samum è stato colpito ieri da un drone marittimo ucraino, il SeaBaby, vicino all'ingresso della baia di Sebastopoli.

Il drone ha colpito il lato posteriore destro della nave, causando danni significativi, che ne hanno provocato la perdita di potenza, tanto che i russi hanno dovuto rimorchiarla, mentre era notevolmente inclinata a poppa.

Lo SBU, per questo attacco, ha utilizzato un modello sperimentale di drone in grado di operare in caso di mare mosso, utilizzando le onde come copertura. Al momento dell'operazione le onde erano alte 1,5-2 metri.

Lo stesso giorno, gli ucraini hanno colpito, sempre nel Mar Nero, due pattugliatori Vasily Bykov, mentre un giorno prima a Sebastopoli, utilizzando missili a lunga gittata di fabbricazione britannica, avevano colpito una nave da sbarco e un sottomarino, oltre a delle infrastrutture presenti nel porto.



Kiev vanta anche successi nel Donetsk, dove ha liberato il villaggio di Andriivka, secondo quanto riferito oggi dalla 3ª Brigata d'assalto ucraina che ha fatto sapere anche di aver inferto un duro colpo alla 72ª Brigata motorizzata russa nel corso della battaglia, che avrebbe perso il capo dei servizi segreti, tre comandanti, quasi tutta la fanteria, compresi gli ufficiali, e una notevole quantità di equipaggiamento.

Andriivka è un piccolo insediamento situato a circa 3 chilometri a sud di Klishchiivka e a meno di 10 chilometri a sud di Bakhmut.



Questi successi si aggiungono a quelli già messi a segno nell'oblast di Zaporizhzhia, dove l'esercito ucraino ha ormai fatto breccia nella prima linea di difesa russa e sta procedendo verso Tokmak, con l'intento di impedire ai russi l'accesso via terra alla Crimea e i rifornimenti al loro esercito schierato nell'oblast di Kherson, a sud del Dnipro.





Crediti immagine: mil.ru