Nella gara sprint per il GP del Brasile, è stata la prima volta che Verstappen è stato superato e ha perso una corsa dal Gran Premio d'Austria di luglio.

Da allora, un pilota della Red Bull ha sempre vinto tutti e nove i gran premi, di cui otto se li è aggiudicati Verstappen, conquistando così il secondo titolo mondiale consecutivo.

Ad aggiudicarsi la gara sprint odierna è stato George Russell che ha riportato la Mercedes a tagliare per prima il traguardo (seppure solo di una gara sprint) al termine di una stagione lunga e difficile, che rimarrà comunque deludente per la scuderia anglo-tedesca.

Verstappen e Russell, a inizio gara, si sono trovati a dover rimanere dietro alla Hass di Magnussen, partito benissimo. Il pilota olandese se ne è però sbarazzato dopo due giri e successivamente ha fatto lo stesso Russell, ingaggiando poi diversi duelli con Verstappen, l'ultimo dei quali si è risolto a favore del pilota Mercedes dopo metà gara, al 15esimo giro.

Verstappen, unico pilota a montare le gomme gialle, avrebbe dovuto migliorare le prestazioni con il passare dei giri, ma è accaduto l'esatto contrario. Probabilmente, il setup della sua vettura - molto scarica a dire degli esperti - ha finito per deteriorare i pneumatici a mescola media molto più in fretta di quanto la scuderia avesse previsto.

Così, a fine gara, l'olandese si è ritrovato quarto, superato nell'ordine da Carlos Sainz (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes). Poiché il pilota della Ferrari cederà in griglia 5 posizioni per aver sostituito parti della sua power unit, domani in prima fila sul circuito di Interlagos ci saranno due Mercedes... è da tempo che non accadeva.

Leclerc, partito in decima posizione, è arrivato sesto dietro all'altra Red Bull di Perez, davanti a Lando Norris (McLaren) e Magnussen, ottavo. Vettel (Aston Martin) e Gasly (Alpha Tauri) si sono classificati, rispettivamente, al nono e decimo posto.

Questo l'ordine di arrivo completo della gara sprint...



Domani il gran premio del Brasile prenderà il via alle ore 19:00.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1591531276619567105