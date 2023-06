Le auto elettriche pensate per salvaguardare l'ambiente, presentano dei pro e dei contro. Le cose che hanno in comune con i veicoli tradizionali sono ben poche, ad iniziare dalle polizze auto.

Le polizze auto tradizionali e le polizze auto elettrica

L'obbligo di stipula di assicurazione Rc vale anche i possessori di auto elettriche, infatti, sono obbligati a sottoscrivere una polizza Responsabilità civile, che copra eventuali sinistri e danni a terzi.

La polizza auto è obbligatoria anche per i veicoli elettrici, infatti, l’RCA deve rispettare i massimali di risarcimento specifici: 1,22 milioni di euro per i danni a cose e 6,07 milioni di euro per i danni a persone.

Ovvio è che le garanzie accessorie o aggiuntive, come furto e incendio, garanzia cristalli ecc. restano una scelta di chi assicura un’auto elettrica, quindi un'opzione a disposizione del sottoscrittore.

Per quanto riguarda i chilometri, i veicoli elettrici hanno una percorrenza media superiore del 20% circa rispetto alle auto a benzina. Prossimamente, con molta probabilità, le compagnie assicurative potrebbero modificare i costi delle polizze in base a nuovi indici di rischio. Infatti, le auto elettriche hanno pezzi di ricambio più costosi e difficile da reperire a costi inferiori.

Pagamenti e tasse auto elettriche, cosa non si paga?

Per quel che concerne i pagamenti, le auto elettriche sono esenti dal pagamento del bollo per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione (dopo i cinque anni, le auto elettriche pagano un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina)

Qual è l’auto elettrica più venduta in assoluto?

La classifica vede Tesla Model 3 e poi, a parità, Dacia Spring e Kia Niro

Quanto costano le batterie di un auto elettrica?

I costi delle batterie auto elettriche variano dai 6 mila ai 25 mila euro.

Quanto costa un’auto elettrica?

Il costo di un’auto elettrica dipende, innanzitutto dal modello, poi dipende dalla potenza e dalla durata della batteria. I prezzi medi in italia variano tra i 20 mila euro e i 90 mila per i modelli di lusso e con più optional. In ogni caso, esistono auto elettriche anche più economiche, e con la futura produzione in serie si spera che i costi scendano ancora.

Quanto costa fare 100 km con l’auto elettrica?

Il costo stimato per fare 100 km con un’auto elettrica si aggira intorno ai 4 €.

Il costo medio con un’auto a benzina è di circa 15 €

Auto elettriche, cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro con auto elettriche bisogna rivolgersi ad uno studio specializzato come Tutelaprima. Infatti, lo studio è composto da esperti del settore, in quanto numerose partnership, una delle quali è Tesla (Gruppo Executive Roma), approved body shop, carrozzeria autorizzata dalla casa automobilistica. Da oltre 30 anni il Gruppo Executive offre i suoi servizi nel settore delle riparazioni di carrozzeria e meccanica. Già autorizzata Volkswagen, Seat, Skoda, Peugeot, Citroen e Ds, dal 2016 è tra le prime carrozzerie della rete Tesla in Italia. Centro qualificato per l’ assistenza tecnica e la manutenzione dei veicoli di flotte aziendali e struttura convenzionata con diverse compagnie assicurative.

Campionato ECC Series auto elettriche

Il 30 giugno 2023 all'autodromo di Imola prenderà avvio con le prove, il primo campionato al mondo di auto elettriche. Il 1 e 2 luglio la competizione entrerà nel vivo. Gli appassionati potranno seguire le dirette, le incursioni dietro le quinte e le interviste con i piloti attraverso la pagina facebook Tutelaprima, partner ufficiale dell'evento.