Le polpettine di zucchine e tonno sono uno sfizioso finger food adatto a qualsiasi occasione da servire come gustoso antipasto, oppure come secondo e soprattutto è un ottimo modo per nascondere le zucchine ai bambini (dal Blog senza glutine).

Facili da preparare, la zucchina si abbina molto bene al gusto del tonno e possono essere gustate accompagnate da maionese o salsa verde come antipasto, oppure come secondo con contorni come patate o un’insalata mista, oppure solo con il limone.

Oggi vi propongo 2 ricette: una classica ed una Bimby



Ricetta classica

Ingredienti (per 16 polpette)

3 scatolette di tonno sott’olio da 120 gr

2 zucchine medie

1 uovo

75 gr di grana grattugiato

100 gr di pangrattato senza glutine

prezzemolo

5 gr di sale

Pepe



Preparazione

Per prima cosa, lavate e tagliate a pezzetti le zucchine e mettetele a bollire in acqua salata. Appena ben lesse, mettetele in un colapasta, scolatele e premetele con una forchetta, in modo che perdano il più possibile l’acqua.

Lasciatele raffreddare. Aprite le scatolette di tonno e fate scolare l’olio. Mettete il tonno in una ciotola e schiacciate con una forchetta. Aggiungete l’uovo, la polpa di zucchine, il grana, il prezzemolo tritato finemente ed il pangrattato. Aggiungete il sale ed un pizzico di pepe e formate delle palline da 40 gr ciascuno.

Adesso potete scegliere se friggerle in olio, oppure cuocere in forno. in questo caso, ricoprite la leccarda con carta forno. Bagnate il fondo con dell’olio extravergine d’oliva e disponete sopra le polpette. Cuocete, rigirandole a metà cottura, per circa 30 minuti a 180°, o comunque fino a quando saranno ben dorate.



Ricetta Bimby

Ingredienti (per 4 porzioni)

1 zucchina, grande

1 uovo

1 vasetto tonno, da 125 gr

4 cucchiai Farina di quinoa, o legumi

q.b. olio di semi

Preparazione

Metti nel boccale del bimby la zucchina lavata e pulita dalle estremità. Trita 10 secondi a velocità 3/4. Con la spatola raccogli sul fondo tutta la zucchina.

Aggiungi il tonno sgocciolato, l’uovo e la farina e trita 20 secondi a velocità 3/4.

Con un cucchiaio preleva un po del composto e, aiutandoti con le mani, crea le polpette di tonno e zucchine, sistemale in un piatto. Continua così fino a quando il composto è finito.

Con uno spruzzino ungi bene ogni polpetta con dell'olio, in alternativa spennellale delicatamente con un pennellino unto.

Riversi il cestello della friggitrice ad aria con della carta forno e sistema tutte le polpette dentro il cestello.

Aziona per 15 minuti alla massima temperatura, controllando a metà cottura, se lo trovi necessario girale.