Questo giovedì, gli organizzatori del 104° Giro d'Italia hanno deciso di svelare con il contagocce il percorso dell'edizione 2021 della gara ciclistica più importante che si corre nel nostro Paese.

Quest'anno, il Giro d'Italia partirà dal Piemonte, sabato 8 maggio con una tappa a cronometro di 8 km che si disputerà per le strade di Torino, dove era stato l'ultima volta nel 2011, anniversario dell'Unità d'Italia.

In Piemonte, anche le due tappe seguenti, la Stupinigi (Nichelino) - Novara di 173 km del 9 maggio e la Biella - Canale, 187 km, del 10 maggio. Ma il Piemonte sarà coinvolto anche nell'ultima settimana di corsa, con la 19.a tappa chg vedrà l'arrivo in salita sull'Alpe di Mera, in Valsesia e il giorno seguente con la partenza da Verbania il 20 maggio.

E le altre tappe? Sarà possibile scoprirle in questa pagina...

IL PERCORSO DEL GIRO D'ITALIA 2021.



Queste le dichiarazioni di Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, Frabrizio Ricca, Assessore allo Sport della Regione Piemonte e Paolo Bellino, Amministratore Delegato RCS Sport and Events sulla Grande Partenza del #Giro 2021...