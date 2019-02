Anche la May adesso contraria ad una Brexit senza accordo?

Le incertezze su che cosa accadrà in relazione alla Brexit aumentano e tutte le ipotesi sembrano sul tavolo, tra smentite, si dice e dichiarazioni di indignazione rispetto a questa o quella possibile decisione, sia da parte di Theresa May che da parte delle opposizioni.

Fino a ieri le interpretazioni sulla strategia della May, sulle cui decisioni il Parlamento è chiamato a votare il 12 marzo, convergevano sul fatto che la premier stesse tergiversando adducendo come scusa possibili accordi con l'Europa, in modo da utilizzare la mancanza di tempo per qualsiasi soluzione alternativa come leva nei confronti del Parlamento per costringerlo così a votare il precedente accordo, seppur corredato a supporto con qualche dichiarazione d'intenti in più rispetto a prima da parte di Bruxelles, per evitare una "hard Brexit".

Le voci delle ultime ore, riportate da indiscrezioni giornalistiche, parlano però di una dimissione quasi in massa dei ministri del Governo britannico nel caso che la May non dichiari ufficialmente di escludere una Brexit senza accordo. E la premier parrebbe intenzionata ad accettare, approfittando probabilmente del voto di mercoledì di alcune mozioni già presentate, tra cui una che impegna il governo in tal senso.

Nelle prossime ore ne sapremo di più.

Ma se nella maggioranza è caos, le cose non vanno meglio neppure nel campo dell'opposizione. Infatti, conservatori e laburisti - i due principali schieramenti politici britannici - si sono confrontati con la Brexit senza schierarsi né a favore né contro. Dirigenti e iscritti si sono così divisi più o meno equamente sull'argomento.

Pertanto, adesso, il Labour Party è lacerato sul votare o meno a favore di un altro referendum, argomento su cui Corbyn si sarebbe convinto, ma che vede contraria la parte del partito pro Brexit. Tra le mozioni su cui il Parlamento è chiamato ad esprimersi mercoledì, vi è anche quella a favore di un possibile nuovo referendum.

James Corbyn sarebbe comunque favorevole anche ad una "soft Brexit", un'uscita senza accordo, ma con il Regno Unito all'interno delle regole doganali dell'Ue.