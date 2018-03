Euro, che rischio comporta la turbolenza italiana?

La situazione politica italiana venuta fuori dalle urne regala un quadro di profonda incertezza, al punto tale che gli stessi mercati finanziari non sono ancora stati in grado di metabolizzare del tutto le conseguenze.

Tenuto conto che parliamo di una delle economie maggiori del Vecchio Continente, che impatto potrebbe avere sull'euro lo stallo politico italiano considerando che il partito finora al governo alle elezioni è stato pesantemente sconfitto, mentre ad uscirne vincitori malissimo sono stati due partiti euro-scettici? Ed a questo si deve aggiungere il fatto che nessuno dei due ha i numeri per poter governare.

E nel caso un governo riesca a nascere, nonostante ad oggi possa sembrare impossibile, probabilmente l'euro continuerà ad esistere... anche in Italia. Però, a seconda di chi sarà al timone, non sono da escludersi ripercussioni sui mercati, oltre al fatto che alleanze posticce o basate sugli interessi politici e non sui programmi potrebbero avere ripercussioni negative sulla crescita economica.