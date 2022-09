CASERTA - (Ernesto Genoni) - Una riflessione di don Michele Falabretti, Direttore del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile della CEI, la Conferenza Episcopale italiana, in giro per le Diocesi italiane: "Se è vero, ha detto, incontrando i sacerdoti delle Diocesi, che i ragazzi e le ragazze hanno sofferto di più le conseguenze della pandemia, è anche vero che gli adulti se ne sono accorti tardi, e se non incontreranno persone capaci di accoglierli, ascoltarli e valorizzare le loro istanze e le loro domande, se ne andranno in silenzio, senza nemmeno sbattere la porta."(da TELERADIOPACE- Febbraio 2022 - Chiavari)