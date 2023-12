Annunciate le attese nominations ai Golden Globe, i premi assegnati annualmente dalla stampa estera che lavora a Hollywood. I loro verdetti sono molto preziosi per l’Awards Season.

Nella storia di questo premio su 80 edizioni, 52 volte il vincitore del Golden Globe come Miglior Film ha vinto successivamente anche l’Oscar: 39 volte come miglior film drammatico, 13 volte come miglior commedia/musical.

Quest'anno tra i candidati nella categoria Miglior film internazionale spicca l'Italia con Io Capitano di Matteo Garrone. Dovrà provare a battere i favoriti: Anatomy of a Fall (Francia), The Zone of Interest (Regno Unito) e Past Lives (USA).

A conquistare il maggior numero di nominations spiccano: i campioni di incasso Barbie e Oppenheimer, Killers of the Flower Moon e il vincitore del Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia, Povere Creature!