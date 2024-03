Oltre 20 borse di studio per gli studenti dei

Bienni Specialistici e dei Master Accademici delle due sedi dell’Accademia

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti annuncia un nuovo Open Day: l’evento dedicato ai talenti creativi del futuro, italiani e internazionali, e un’importante occasione per scoprire l’ampia offerta formativa dell’Accademia nei suoi due campus di Milano e di Roma.

L’appuntamento da segnare in agenda per poter conoscere la proposta didattica dei Trienni, Bienni Specialistici e Master dell’Accademia è sabato 6 aprile, a partire dalle ore 10. Gli interessati avranno la possibilità di visitare i campus di Milano (via C. Darwin, 20) e di Roma (via Ostiense, 92) o in alternativa approfondire la conoscenza dei percorsi formativi in modalità digitale, attraverso la piattaforma online dedicata.

Gli eventi in campus e online daranno l’opportunità di interagire con i docenti e i referenti dell’Ufficio Orientamento di NABA, entrare nel dettaglio dell’offerta proposta dall’Accademia e approfittare di un confronto personalizzato. Inoltre, durante gli Open Day saranno chiariti tutti gli aspetti che riguardano i corsi e le numerose collaborazioni avviate con le aziende italiane e internazionali e con prestigiose istituzioni culturali, i requisiti necessari per l’ammissione e l’ottenimento di borse di studio, le differenti strutture e i vari servizi a disposizione di ogni studente. I colloqui potranno avvenire direttamente in sede o accedendo a una Zoom room dedicata sulla piattaforma interattiva aperta durante l’intero Open Day.

Come per i precedenti Open Day, anche il 6 aprile sarà possibile per i partecipanti provare in prima persona NABAland* la nuova isola di NABA inaugurata all’interno della piattaforma Fortnite, il popolare gioco online. Lo spazio digitale, realizzato dai Laboratori e dalla Faculty dell’Area Media Design and New Technologies attraverso le tecnologie dall’avanguardia del campus, riproduce online i due Campus dell’Accademia e rende possibile fare una experience interattiva ed esplorare alcuni dei luoghi iconici delle sedi che riflettono quelli reali.

Nel campus di NABA a Roma sarà possibile, inoltre, visitare la mostra Sguardi su Roma. L’esposizione, diffusa nei laboratori e negli ambienti espositivi dell’Accademia, raccoglie i risultati progettuali e le esperienze realizzate dagli studenti del campus romano, legati allo spazio urbano durante i primi 5 anni dall’apertura della nuova sede.

La mostra è a cura dei Course Leader di Trienni e dei Bienni del Campus di Roma, visitabile su prenotazione fino al 13 aprile 2024.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti intende, inoltre, supportare giovani fortemente motivati e di talento mettendo a disposizione oltre 20 borse di studio a parziale copertura della retta di frequenza per i Bienni Specialistici e ai Master Accademici di Primo Livello con inizio a ottobre 2024, nei campus di Milano e Roma. Le borse saranno assegnate in base alla valutazione di portfolio, lettera motivazionale e curriculum vitae dei candidati da parte del Course Leader del corso di interesse. Per partecipare gli studenti possono presentare la propria candidatura entro il 15 aprile 2024.

A questa opportunità si aggiunge anche “DAI SPAZIO AL TUO TALENTO”, il bando di concorso dedicato alle aspiranti matricole dei Trienni nelle sedi NABA di Milano e Roma per l’Anno Accademico 2024/25, che riserva borse di studio ai candidati iscritti regolarmente all’esame di ammissione in una delle date disponibili fino a luglio 2024.