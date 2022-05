IL NUOVO SINGOLO DELL’ARTISTA SICILIANO... un brano dove le differenze di carattere fortificano l'amore.

“Brutto ricordo di noi” è un brano pop che parla di una relazione d’amore basata su alti e bassi. Ad un primo ascolto lui evidenzia solo i difetti di lei, ma sono proprio le discrepanze di carattere che tengono viva la relazione tra i due.

Radiodate: 6 maggio 2022

Etichetta: Orangle srl, Kroma Production

BIO

Francesco Guarnera, in arte Holy Francisco, classe 2005, è nato a Gela in Sicilia. Pubblica il suo primo singolo "Vai Via" nel luglio del 2021 e inizia a suonare nei locali della città. Dopo vari singoli viene distribuito da ADA con il brano "Mostro Sotto Al Letto".