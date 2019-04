Il dott. ENRICO CORVINO e il campione ANTONIO GICCO, per le prossime amministrative a Casal di Principe

Uniti verso un’ideale comune, il bene di Casal di Principe, . Quando una persona vale, allora ci mettiamo la faccia e la firma.

I Leoni D’Italia parteciperanno con il loro candidato ANTONIO GICCO, alla consultazione elettorale che si terrà a CASAL DI PRINCIPE il prossimo 26 MAGGIO, appoggiando la candidatura a Sindaco del Dott. ENRICO CORVINO, Stimato professionista ed amico di tante famiglie, sempre disponibile e affabile con animo gentile ma deciso e coerente. Una vera FORZA per ricostruire .

Il Dott. ENRICO CORVINO, si propone come Sindaco a Casal di Principe , con tre liste a supporto, e nella lista “COSTRUIRE INSIEME” parteciperà ANTONIO GICCO, Dipendente della Forza Pubblica, Campione di MUAY THAI, Testimone convinto per l’AUTODIFESA, ed impegnato nel sociale per la difesa della Donna.

A Casal di Principe occorre una nuova spinta, una svolta decisiva verso la popolazione .

Esausti di promesse , i cittadini vogliono fatti concreti.

La crescita di un paese la si costruisce giorno dopo giorno ed il primo passo è mettere a capo dell’amministrazione persone che hanno il coraggio di investire il proprio tempo con la passione che lega un cittadino al proprio paese che deve evolversi su tutto il territorio e farsi valere con professionalità, competenza.

LEONI D'ITALIA

http://www.leoniditalia.org/