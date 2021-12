Queste le dichiarazioni del premier Draghi su possibili nuove misure da adottare in Italia in contrasto all'aumento dei casi di contagio da Covid, rilasciate lunedì a seguito dell'incontro con il neo cancelliere della Germania, Olaf Scholz.

"Sono d'accordo su tutti i temi che il Cancelliere ha toccato e lo ringrazio degli elogi che ha fatto alla campagna di vaccinazione italiana, ma ancora c'è da lavorare e essere attenti in particolare ora. In questa settimana faremo una cabina di regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da prendere in vista delle vacanze di Natale. Nulla è stato ancora deciso.

La decisione verrà presa sulla base dei dati dell'ultimo sequenziamento per vedere la velocità di diffusione della variante Omicron, e per questo abbiamo aspettato e aspettiamo fino a mercoledì o giovedì. La cosa fondamentale è procedere con la massima velocità alla terza somministrazione".

Quelle che a tutti sembrano le misure molto più probabili, sulla scia di quanto già fatto da alcuni Comuni e da alcune Regioni, sono la cancellazione di concerti e grandi eventi per le prossime festività e l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto.



In prospettiva si valuta anche l’ipotesi dell’obbligo del tampone per accedere ad alcuni eventi (come le partite di calcio).