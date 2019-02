A marzo inizia l'avventura dei voli commerciali nello spazio con astronauti a bordo

NASA e SpaceX hanno comunicato che è fissato per il prossimo 2 marzo il lancio della prima navicella commerciale progettata per andare nello spazio con un equipaggio a bordo.

Quello del 2 marzo sarà però un lancio di prova. Sulla Dragon, così si chiama la navicella di SpaceX, non ci sarà nessun astronauta che andrà sulla Stazione Spaziale Internazionale, meta del volo.

Il test servirà a verificare che tutto funzioni a dovere per poi, a luglio, effettuare un ulteriore test dove, questa volta sì, a bordo ci saranno due astronauti della Nasa.

E quello sarà il primo lancio di due astronauti americani dal suolo statunitense dopo l'interruzione, nel 2011, dei voli Shuttle.

Ma SpaceX non è l'unica azienda privata ad intraprendere questa nuova avventura commerciale. Boeing, infatti, avrebbe programmato per aprile il lancio di test di una capsula analoga, la Starliner. Anche in questo caso, il primo volo sarebbe senza equipaggio, che invece è previsto a bordo per il volo inaugurale programmato ad agosto, se non ci saranno inconvenienti.