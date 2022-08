Il buon esempio non si perde mai: è in grado di modificare la nostra genetica. E' l'unico eterno, indistruttibile, che si radica indelebilmente nelle coscienze anche di chi non lo segue.

Trova sempre il modo di emergere; e si trasferisce.

E' per questo che vale sempre la pena di dare esempio. Buon esempio! Che è più potente di qualunque insegnamento: non c'è predica o eloquio più convincente dell'esempio. E non c'è individuo più importante dell'esempio che riesce a comunicare, e che sopravvive sempre all'individuo stesso.

Il buon esempio è l'unica forma d'immortalità terrena dell'essere umano. Saremo dimenticati, ma ciò che di buono avremo seminato non verrà mai perduto.

Falcone e Borsellino, e tanti altri, hanno reso granitica questa verità. Ma ricordiamocelo: tra questi pochi noti si annida una folla indeterminabile di gente comune, anonimi che hanno lasciato impronte altrettanto vivide di integrità, umanità, forza d'animo, equità, giustizia, solidarietà, rispetto, sacrificio. Con semplice vissuto quotidiano determinato e sincero. A volte contro tutti, senza mai arrendersi.

Queste altre innumerevoli persone dimenticate sono i pilastri che generano monumenti come Falcone e Borsellino.

Non sottovalutate mai la vostra, anche piccolissima, capacità di dare il buon esempio!