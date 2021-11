Venerdì 26 novembre alle ore 19.00 gli Extraliscio presentano il loro libro "Una storia punk ai confini della balera" al Bowling Seventies di Cerasolo (RN). Info al 328 02 36 22, il locale è in Via Ausa, 101. La serata prosegue al Bowling Seventies con le scuole di ballo Le Sirene Danzanti e Indanza Show Academy che, a partire dalle ore 21:00, condurranno il pubblico nell'atmosfera in puro stile "punk ai confini della balera" con la partecipazione straordinaria del mitico trio.

Gli Extraliscio sono un gruppo formato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, dalla star del liscio Moreno Conficconi (alias Il Biondo) e dalla "Voce di Romagna mia nel mondo" Mauro Ferrara. Il gruppo è prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua 'Betty Wrong Edizioni Musicali', fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana. Il libro "EXTRALISCIO. Una storia punk ai confini della balera" (La nave di Teseo) è disponibile nelle librerie e in digitale.

Sull'onda del grande successo che li sta accompagnando nelle varie fasi di un progetto artistico-musicale a tutto tondo - dal film 'Extraliscio. Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell'alba" di Elisabetta Sgarbi, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2020, al filmino "La nave sul monte" di Elisabetta Sgarbi che li ha riportati alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021, dal Festival di Sanremo con le canzoni Bianca Luce Nera e Medley Rosamunda contenute nell'album È bello perdersi (2021- Betty Wrong edizioni musicali) all'atteso debutto a Parigi il 15 novembre in occasione de La Milanesiana, dopo 30 tappe del tour estivo e concerti esplosivi giunti dove questo genere musicale eclettico non era mai arrivato - ora il libro chiude un cerchio di suggestioni in parole e note.

Una serata a suon di liscio… anzi di Extraliscio, per i cultori del genere ma soprattutto per tutti coloro che amano la musica e il ballo, che inizia all'ora dell'aperitivo con la presentazione del libro (edito da La nave di Teseo): tre autobiografie che hanno i contorni di un romanzo d'avventura e ripercorrono 70 anni di musica e di storia dell'Italia, da quando non c'erano ancora il liscio e le balere, ai giorni nostri, dall'America al Brasile alla Romagna, da Secondo Casadei a Raoul Casadei, dal Chet Baker di Bologna al Teatro Ariston con il suo Festival di Sanremo. Al termine firmacopie.



Il Libro e i protagonisti

"EXTRALISCIO. Una storia punk ai confini della balera" è stato presentato in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino. Ha in copertina una foto inedita di Oliviero Toscani che ha immortalato gli Extraliscio nella campagna di Ro Ferrarese, comincia con una prefazione di Ermanno Cavazzoni e prosegue tra aneddoti mai raccontati e foto di archivio.

Mirco Mariani impara a suonare al Chet Baker di Bologna, un palco su cui si esibiscono i migliori jazzisti del mondo. Diventa batterista di Vinicio Capossela e di Enrico Rava. Un giorno è colto da un'illuminazione: la musica della sua vita è il liscio. Un genere che improvvisamente gli si rivela poetico e folle e libero quanto può esserlo soltanto il punk. Così, grazie a Riccarda Casadei, figlia di Secondo, conosce due mostri sacri del liscio, protagonisti di una gloriosa epopea che va dagli anni '60 al terzo millennio. Uno è Moreno Conficconi, sontuoso clarinettista e storico capo orchestra della formazione di Raoul Casadei; l'altro è il cantante Mauro Ferrara (al secolo, Carlini), la voce di Romagna mia, anzi, la voce della Romagna tout-court nei dancing di mezza Italia al fianco dello stesso Casadei. Dalla loro visione-condivisione del liscio nasce un nuovo gruppo che è al tempo stesso il nome di un comune destino: Extraliscio. In tre racconti di fantasia che fanno una storia vera, Mauro, Moreno e Mirco raccontano per la prima volta il sogno del loro Punk da Balera.

http://www.lanavediteseo.eu/item/extraliscio-una-storia-punk-ai-confini-della-balera/