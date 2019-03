Dragon si è agganciata con successo alla stazione spaziale

È avvenuto a 400 chilometri sopra il Pacifico, a nord della Nuova Zelanda, e senza alcun problema l'aggancio della navicella Dragon alla stazione spaziale, dopo circa 27 ore dal suo lancio dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Questo era il secondo test che la capsula progettata da SpaceX doveva superare, per dimostrare la propria affidabilità e ricevere così dalla Nasa l'ok per una missione che già a luglio dovrebbe portare nello spazio due astronauti.

Un test che non era per nulla scontato, visto che la procedura di aggancio è del tutto innovativa e completamente automatica. E come hanno dimostrato le immagini trasmesse dalla Nasa, tutto è "filato liscio".

The first @Commercial_Crew mission arrived at the space station today when the @SpaceX #CrewDragon completed soft capture on the Harmony module at 5:51am ET. #LaunchAmerica https://t.co/Bgcgac0O50 pic.twitter.com/KfNFpHxpGx