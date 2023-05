Il nuovo singolo dell’artista pugliese

“Città Morta”, energico brano dark pop, dalle sonoritàpowerpop, pop-punk e revival anni 80, mette un punto al processo di deterioramento di una relazione sentimentale ormai morta, come il luogo che le ha fatto da palcoscenico, ma anche da attore – chiaro il riferimento a Milano – che spesso si vorrebbe vedere ridotto in macerie, in modo analogo ai propri sentimenti. Il mood si alterna fra rabbia e rancore

Radio date: 28 aprile

Etichetta: Orangle Srl - www.oranglerecords.com

Alabaster (nome d’arte di Alessandro Tolve) è un cantautore pugliese della scena alt-pop e italiana, ispirato da una vasta gamma cromatica di stili musicali e artisti nostrani e internazionali, spazia dal dark pop all’alternative r&b, toccando sonorità anni 80 e dream pop e strizzando talvolta l’occhio al pop-punk. Alabaster ha iniziato a scrivere canzoni all’età di 14 anni, mosso dai primi dissidi interiori adolescenziali, imparando ad accompagnarsi al pianoforte e alla chitarra. La sua passione per l’astronomia, per un certo tipo di prodotti televisivi anni 90, per il cinema, le arti visive, insieme alla sua espressione di genere non binaria costituiscono un perno centrale all’interno della sua estetica e nella sua dialettica musicale.

