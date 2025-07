L’Amministrazione comunale, dopo aver sottoscritto il Patto di sicurezza con la Prefettura, ha approvato un nuovo progetto da quasi 250 mila euro per l’ampliamento dell’attuale sistema di sorveglianza estendendolo proprio alle zone periferiche. L’intervento, in gran parte finanziato dal Ministero dell’Interno (il Comune ha previsto una partecipazione per circa 60 mila euro per assicurare la manutenzione per 5 anni) prevede l’installazione di ulteriori 35 nuove videocamere (18 bullet, 4 speed-dome e 13 Lettura Targhe) in aggiunta alle 87 esistenti. L’obiettivo è garantire, attraverso una maggiore copertura la sicurezza urbana del territorio, monitorando zone attualmente ancora scoperte.

Il nuovo piano prevede che tali apparecchiature siano installate nelle aree confinanti con altri Comuni (quadrivio di Olivarella, ingresso asse viario, bivio Botteghelle, via spiaggia di ponente) per monitorare gli ingressi e le uscite dal territorio; riviera di Ponente, strada ad elevata incidentalità (una maggiore sorveglianza può fungere da deterrente ovvero poter avere idoneo supporto a ricostruire la dinamica degli incidenti) e sede di diverse attività legate alla movida nel periodo estivo, ed ancora Marina Garibaldi (parte pedonale), Fiumarella (zona oggetto di interventi di riqualificazione urbana che porteranno nell’immediato futuro alla realizzazione di spazi d’aggregazione in un quartiere caratterizzato dalla presenza di numerosi edifici per l’edilizia economica e popolare); Vaccarella (sede di importanti interventi di riqualificazione urbana, che porteranno ad un maggiore afflusso di mezzi e persone, specialmente nel periodo estivo per la presenza del borgo marinaro; Capo Milazzo, dove sorgono diversi locali della movida estiva; via Aldo Moro, che conduce a Capo Milazzo ed alle strutture ricettive della riviera di Levante, sede di diversi incidenti stradali a causa dell’elevata velocità e poi via Gramsci, l’arteria stradale al servizio dell’ospedale Fogliani pure interessata spesso da diversi incidenti stradali e dal congestionamento del tratto proprio in prossimità del presidio ospedaliero.

Presso la Prefettura è stata istituita un’essenziale cabina di regia, composta dai rappresentanti delle forze di polizia e dalla polizia locale col compito di monitorare lo stato d’attuazione del Patto sottoscritto col Comune, con cadenza semestrale, anche ai fini della predisposizione da parte del Prefetto, della relazione all’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia”.