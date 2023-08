L’opera prima di Felipe Gálvez Haberle, The Settlers, presentata all’ultimo Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard, laddove ha vinto il prestigioso FIPRESCI, è stata scelta dal Cile per competere agli Oscar 2024 nella categoria Miglior film internazionale.

TRAMA: Cile, inizi del XX° secolo. Un ricco proprietario terriero assume tre cavalieri per recintare il confine della sua vasta proprietà e aprire una strada verso l'Oceano Atlantico attraverso la vasta Patagonia. La spedizione, composta da un giovane cileno meticcio, da un mercenario americano e guidata da un impulsivo scagnozzo britannico, si trasforma presto in un'incursione "civilizzatrice".