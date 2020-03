Dopo che la Malesia ha vietato l'attracco nei propri porti alla Costa Fortuna, a causa delle restrizioni per contrastare il contagio da Coronavirus, la nave da crociera sta facendo rotta verso Singapore, nella speranza di miglior sorte.

Nel frattempo, però sembra essersi conclusa "l'avventura" della Grand Princess, nave da crociera della P&0, dove sono stati trovati positivi al coronavirus alcuni passeggeri in seguito ai test eseguiti dopo la morte a di una delle 3.500 persone a bordo.

La nave è diretta verso il porto di Oakland, in California, dovrebbe arrivare lunedì."Dopo l'attracco, inizieranno le procedyure di sbarco in base alle indicazioni imposte dalle autorità federali. Le operazioni richiederanno diversi giorni".

I passeggeri che necessitano di cure mediche o di ricovero in ospedale andranno in strutture sanitarie in California, mentre i "californiani" che non necessitano di cure mediche andranno in quarantena in una struttura federale.

L'equipaggio rimarrà invece in quarantena a bordo della nave che, unna volta sbarcati i passeggeri, approderà in un altro porto.

Più fortuna, invece, ha avuto la nave da crociera Msc approdata a Messina, i cui 2.250 passeggeri, dopo i controlli dell'ufficio di sanità marittima, sono potuti scendere dalla nave per un'escursione.