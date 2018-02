Passeggiata a Villanova (Cagliari) e degustazione del pane della domenica

L’associazione culturale “L’isola che vorrei” vi porta a piedi nello storico quartiere di Villanova a Cagliari. Un tuffo nel passato di una città ricca di storia e cultura, per arrivare a degustare il pane della domenica presso il Panificio Porta.



Il quartiere di Villanova

Nato nel secolo XIII ai piedi di Castello, il quartiere di Villanova era popolato dagli agricoltori campidanesi che vi si insediarono per avvicinarsi al centro degli affari, la città. In seguito si aggiunsero anche artigiani e commercianti che tutt’oggi popolano, con le loro botteghe, lo storico quartiere. La passeggiata attraversa quindi le strade contornate di case basse e dei locali commerciali dell’antica e della nuova Cagliari, ma non mancano importanti testimonianze storiche e architettoniche. La più importante è senz’altro la basilica di San Saturnino, patrono di Cagliari, che un tempo sorgeva in mezzo alle campagne che circondavano il neonato quartiere.