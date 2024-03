L’Associazione culturale FecondaScelta - nata per colmare i vuoti esistenti su temi quali la sterilità, l'infertilità, i diritti riproduttivi e la genitorialità sociale - lancia il podcast “Per Altre”, che racconta la vera storia di Vittoria che, tra il 2021 e il 2022, dopo un lungo percorso di consapevolezza, decide insieme al marito Carlo di avere un figlio con la Gestazione Per Altri (GPA), ma parla anche del rapporto tra Vittoria e Olena, la gestante, della nascita di Elia durante la guerra in Ucraina, scoppiata proprio in quei mesi, e del viaggio per andare a prenderlo.

La Gestazione Per Altri è un tema che divide l’opinione pubblica, in quanto per alcuni è un fatto contro natura, mentre per altri è invece un atto di solidarietà. Purtroppo, quasi nessuno sembra interessato a conoscere le storie che si celano dietro la GPA. Il podcast Per Altre racconta proprio una di queste storie, il desiderio e il percorso di consapevolezza - individuale e di coppia - le fatiche e il timore del giudizio degli altri. Il progetto, che prevede 6 episodi di circa 25-30 minuti, incrocia due linee narrative: da un lato la narrazione dell’attesa, la paura e il viaggio, dall’altro il racconto del percorso di vita di Vittoria che l’ha portata dalla scoperta della sindrome di Rokitansky, fino alla scelta di intraprendere la GPA con le evoluzioni, i dubbi e le svolte della propria vita.

La raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - servirà per produrre in modo professionale il podcast, con interviste, registrazioni, montaggi, sound design e diffusione.



Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/per-altre-una-storia-di-gestazione-per-altri/