Il13 ottobre i Nervestrain per la Gleam Night del Pelledoca di Milano

E' stata un'estate di grandi soddisfazioni, quella dei campani Nervestrain, che sabato 13 ottobre 2018 portano il loro sound house a Milano, al Pelledoca, per il nuovo party Gleam Night, una notte pensata per chi di notte vuol brillare e far tardi con il sorriso sulle labbra.

Sul palco con i Nervestrain c'è anche la dj resident Peter K e al microfono arriva Giancarlo Romano. (cena menu fisso 30 euro a persona oppure alla carta).

Dall'Isola Beach di Porto Cesareo (LE) al Flo di Firenze passando per il Coco Beach sul Garda, lo Shed a Busto Arsizio e diversi party in Sicilia… i Nervestrain anno portato la loro musica, che è spesso di matrice house, in giro per l'Italia con grande successo, facendo ballare molti dei top club italiani.

Il 22 settembre, proprio tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno 2018, hanno poi fatto ballare il mitico Ministry of Sound di Londra. A dicembre invece è già prevista un'esibizione alla console del Donoma di Civitanova Marche, un altro vero top club italiano. Tra l'altro i Nervestrain continuano a collaborare con Kumusic, altra realtà italiana in forte crescita.



Tutto questo accade perché come producer i Nervestrain sono in forte crescita e non solo. Elephant, la one night del dj duo campano, ha un sound particolare, che copre tutte le diverse sfumature della house e della tech house, un ritmo sinuoso che i NerveStrain propongono in mezzo mondo con i loro dj set e i loro dischi.

Ma una one night che si rispetti non è fatta solo di musica: i flyer, i video e i teaser online creano attesa e mistero, le scenografie fanno il resto creando meraviglia in chi entra nel club. Poi, quando la musica parte, il pubblico diventa protagonista, grazie anche alla suggestione di origami che, mescolandosi alle luci dei club, rappresentano la leggerezza l'estro e la spensieratezza di un party unico.

Il merchandising del party, davvero particolare (cappellini, t-shirt, portachiavi, palloni giganti, etc) è perfetto per ricordare la magia d'una notte difficile da dimenticare. Elephant ha già preso vita con successo in alcuni dei più importanti club italiani tra cui Qi Clubbing - Erbusco (BS), Africana - Praiano (SA), Isola Beach - Porto Cesareo (LE), Zucchero e Cannella - Ascea (SA), Shed Club Busto Arsizio (VA) e Sky and Sand - Palermo.

