About Dry Grasses, vincitore all'ultimo Festival di Cannes del premio per la miglior attrice assegnato alla talentuosa Merve Dizdar, è stato scelto dalla Turchia per competere agli Oscar 2024 nella categoria Miglior film internazionale. E' la sesta volta che un film del regista Nuri Bilge Ceylan viene selezionato per la corsa agli Oscar in rappresentanza del proprio Paese.

TRAMA: Un giovane insegnante spera di essere assegnato a Istanbul dopo il servizio obbligatorio in un piccolo villaggio. Dopo una lunga attesa perde ogni speranza di sfuggire a questa vita cupa. Tuttavia, il suo collega Nuray lo aiuta a ritrovare una prospettiva, fino a quando non accade qualcosa di imprevisto