Il panorama musicale contemporaneo accoglie una nuova stella: This Game. Ultimo brano del gruppo Synthosys, fondato negli ultimi anni da artisti uniti da una passione irrefrenabile per la musica, Synthosys sta rapidamente conquistando l’attenzione del pubblico e della critica.

Specializzati in generi che spaziano dall'elettropop all'elettronica, dall'indie all'IDM, fino all'ambient e alla musica da film, il gruppo dimostra una versatilità artistica straordinaria.

Il nome "Synthosys" non è casuale. Rappresenta la perfetta sintonia che caratterizza le loro produzioni musicali. La presenza della lettera "Omega", l'ultima dell'alfabeto greco, nel nome del gruppo simboleggia il "fine" come meta nel raggiungimento degli obiettivi artistici. Questo dettaglio sottolinea la determinazione e l’unità del gruppo nel creare qualcosa di davvero unico.

La forza di Synthosys risiede nella collaborazione con numerosi altri artisti che contribuiscono alla ricchezza e alla profondità del loro sound. La loro ultima creazione, This Game, è un brano che esplora il potere magnetico dell'attrazione e della connessione umana. Il testo evocativo invita gli ascoltatori a immergersi in un'atmosfera elettrizzante e a partecipare a un rituale sensoriale unico.

"Do you feel the air in this atmosphere? Maybe it's just because I finally have you near. My body feels electrical. Let's start with our ritual..." – queste parole aprono il brano con un impatto immediato, catturando l’attenzione e immergendo gli ascoltatori in un mondo di emozioni intense e vibranti.

Ma Synthosys non si ferma qui. Il gruppo ha già in cantiere molti nuovi brani, frutto di collaborazioni con vari artisti, promettendo di portare ulteriori innovazioni e sorprese nel panorama musicale. Con This Game, Synthosys dimostra ancora una volta di essere una forza creativa capace di emozionare e ispirare, consolidando il proprio posto nel cuore degli appassionati di musica.

Non perdetevi "This Game" e preparatevi ad essere trasportati in un viaggio musicale senza precedenti. Restate sintonizzati per le prossime novità targate Synthosys – il futuro della musica è qui e ora.



Il singolo è disponibile su tutti gli store dal 5 luglio 2024.