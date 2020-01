Il portiere argentino del club sportivo Tigres e della Nazionale Argentina, Nahuel Guzmán è sceso in campo con una capigliatura colorata con i colori dell'arcobaleno.

Un gesto per combattere l'omofobia nel calcio e nello sport in generale.

Purtroppo, l'omofobia è presente anche nello sport, in particolare nel calcio che è da sempre visto come un gioco solo esclusivamente per maschi eterosessuali.

Il portiere della Nazionale Argentina non è nuovo a queste prese di posizione ed al suo impegno in tal senso come dimostra la seguente dichiarazione:“Questo è un messaggio contro l’omofobia nella società in generale, ma soprattutto nel mondo del calcio. Anno 2020 sul Pianeta Terra. Casi di discriminazione omofoba sono ancora presenti nella nostra società e il calcio non fa eccezione. Comprendere la nostra enorme diversità sociale e promuovere i diritti per l’inclusione è un impegno di tutti”.