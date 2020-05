Se volevamo la dimostrazione che sport e imprenditoria possono andare a braccetto e riescono a portare sempre più in alto l'immagine e l'orgoglio di una città, Graziella Bragaglio, presidentessa della Leonessa Basket Brescia e nota imprenditrice bresciana ne è il simbolo vivente.

Con lei al timone, la Leonessa Basket si è trasformata in una corazzata vincente. In pochi anni grazie ad un progetto fatto di piccoli ma sempre più concreti passi, la società pertando dalle serie minori è risaliti fino ai vertici del basket nazionale. Pensate che al secondo dal suo ritorno in A1 la Leonessa è tornata a ruggire giungendo nella stagione 2017/18 fino alle semifinali dei playoff.

Nei due anni successivi i progetti della società si sono consilidati e ora la squadra è sempre nella top five del campionato e ha raccolto grandi successi anche in Europa.

E non dimentichiamo che è una della pochissime società che può vantare un proprio palazzetto, che è anche tra i più moderni e funzionale d'Europa: un vero gioiello per la città e un'arena quasi inespugnabile per gli avversari.

Non c'è che dire, il grande impegno e la capacità manageriali, unite alla grande passione sportiva che anima Graziella Bragaglio ha fatto in modo che lei, sempre affiancata dal marito Matteo Bonetti e da uno staff di professionisti esperti e tifosi, può solo essere di esempio di come si possono coniugare programmazione e risultati ottenuti sul campo.