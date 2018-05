Maggio in festa a Mondovì

Sabato 19 maggio, alcuni esercizi commerciali di via Beccaria a Mondovì, organizzano "Maggio in festa".

Dopo la festa della Mamma, arriva quella per i bimbi!

Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle ore 16, con l'apertura dei negozi, una golosa merenda aspetta i più piccoli ed i loro genitori presso Polvere di Stelle,

negozio di abbigliamento di via Beccaria a Mondovì.

A far divertire i bambini ci sarà la bravissima truccabimbi Maria Barbara e, a chi vorrà, sarà fatto omaggio anche della foto ritratto.

Chi ha partecipato agli eventi svolti in precedenza, potrà ottenere gratuitamente le foto presentandosi durante la festa.

In caso di mal tempo l'attività si svolgerà all'interno dei locali di Polvere di Stelle.

L’appuntamento rappresenterà anche l'opportunità per proseguire nell'intento di animare una zona della città che, a mano a mano ed oltre ogni più rosea aspettativa, sta tornando ad essere sempre più piacevolmente frequentata.

Le vetrine dei negozi sono già addobbate sul tema del giro d'Italia di ciclismo che transiterà in città giovedì 24 prossimo, attraversando il centro.

Per maggiori informazioni:

Polvere di Stelle

via Beccaria 3A - Mondovì

t. 340 3353620

podistell@gmail.com