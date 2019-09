Faster Sons Experience – Ride & Play, da East Market Shop la Festa vintage tra moto e flipper

Al via sabato 28 settembre Faster Sons Experience – Ride & Play, festa dedicata alla gamma Yamaha Sport Eritage Faster Sons e ai flipper vintage.

Dalle 10 alle 18 presso East Market Shop in Porta Venezia sarà possibile provare con un test ride in esclusiva la gamma di moto Faster Sons, design che concilia il fascino senza tempo, la tecnologia rubata alla MotoGP e le infinite possibilità di personalizzazione.

Sulla strada davanti alle vetrine dello shop saranno esposti sette modelli della gamma Yamaha Sport Eritage tra cui i nuovissimi modelli XSR 900 e la XSR 700 XTribute con la colorazione iconica che arriva direttamente dagli Anni '70.

All'interno del negozio sarà poi organizzato un contest a premi con veri flipper vintage. Tra luci sfavillanti e suoni d'altri tempi sarà possibile sfidarsi con due modelli originali degli Anni '90, uno customizzato con la grafica della rock band AC/DC e l'altro con l'iconografica della famiglia Addams. I primi tre classificati si aggiudicheranno i premi messi a disposizione da Yamaha e East Market Shop.

East Market Shop è il negozio del popolare mercatino vintage in versione retail. Per far fronte alle numerose richieste del pubblico e soprattutto di fuori sede e turisti, lo staff di East Market ha deciso di inaugurare questo spazio che accoglie la migliore selezione di vintage e second hand, uomo e donna, vinili, ceramiche, oggetti per la casa e da collezione, idee regalo, videogame, stampe, poster, curiosità di ogni genere e molto altro. Per l'occasione una speciale selezione di capi e accessori vintage dedicati al mondo delle due ruote. Dai caschi alle giacche in pelle, dai guanti agli occhiali per essere sempre trendy anche in sella.

A disposizione dei partecipanti anche un corner barber shop a cura di Bullfrog Modern Electric Barber, dove potersi tagliare i capelli o sistemare barba e baffi. Un tuffo nell’America anni ‘30, il sorriso del barbiere, accomodarsi su una poltrona in pelle e non dover pensare più a nulla.

Sabato 28 settembre

East Market Shop

dalle 10 alle 18

Via Bernardino Ramazzini, 6 - Milano

Ingresso Libero

Infoline +390236588037