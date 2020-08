Gli smartphone rugged si rivolgono ad una particolare nicchia di utenti e si caratterizzano in genere per un design definibile "industriale e corazzato".

Anche UMIDIGI ha deciso di lanciare sul mercato un suo smartphone rugged, ma ha voluto renderlo un po' differente rispetto agli altri concorrenti, utilizzando un design un po' più elegante ed alcune caratteristiche interessanti. Il dispositivo in questione è l'UMIDIGI BISON.

UMIDIGI BISON ha una resistenza elevata agli urti, all'acqua ed alla polvere (come tutti gli smartphone rugged), ma ha anche un comparto fotografico di buon livello e, come detto in precedenza, un design un po' più elegante rispetto agli altri "rugged phone".





Caratteristiche del prodotto: