ROMA - "Con profondo dolore ho appreso la notizia della morte del prof. Franco Anelli, Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Una notizia che ha lasciato tutti sgomenti. Lo ricordo come persona buona, attenta e disponibile, sensibile al tema dell'educazione e della formazione dei giovani. Ho sempre sperimentato il suo appoggio attorno al grande tema della libertà di scelta educativa in tutte le sue ricadute sul piano giuridico, economico e sociale: di grande importanza la sua partecipazione ai lavori del convegno, tenutosi in Cattolica, alla presenza del Ministro Valditara, lo scorso settembre".

Così all'Adnkronos Suor Anna Monia Alfieri cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e Senior Lecturer Altis Graduate School of Sustainable Manegement, università cattolica Milano, ricorda il professore Franco Anelli scomparso oggi.

"Prego per lui, per i suoi familiari che stanno vivendo un momento di particolare prova, per tutta la comunità educante dell'Università Cattolica, per tutti i giovani studenti: affidiamo il prof. Anelli alla misericordia del Padre nel quale egli ha creduto e ha sperato e che sicuramente ora lo ha accolto nel suo abbraccio tenero e misericordioso", conclude Suor Anna Monia Alfieri.