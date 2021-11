Dopo che nella serata di sabato, la Guardia costiera italiana le ha assegnato Trapani come PoS, lo sbarco nel porto siciliano degli 800 migranti a bordo della Sea-Eye 4 è atteso nelle prossime ore.

Tra martedì e giovedì di questa settimana, le navi Sea-Eye 4 e Rise Above hanno salvato più di 800 persone in 7 operazioni congiunte in poco più di 48 ore.

Nel frattempo, un'altra nave di un'altra ong, la Ocean Viking, è in attesa di un porto sicuro con308 naufraghi ancora a bordo, mentre la Guardia costiera ha evacuato 2 persone, insieme ai loro familiari, ferite per ustioni procurate dal carburante.